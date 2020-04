Westworld rinnovato nonostante i bassi ascolti (Di giovedì 23 aprile 2020) La HBO dimostra ancora una volta di essere un grande network con la scelta di rinnovare Westworld per una quarta stagione. Il crollo degli ascolti scesi del 50% rispetto alla deludente seconda stagione hanno portato molti a dubitare su un effettivo rinnovo, o almeno finché la serie non si sarebbe conclusa. Ora HBO ha invece emesso una nota annunciando che Lisa Joy e Jonathan Nolan sono già a lavoro su Westworld 4: “Dal parco a tema occidentale alla metropoli tecnocratica del prossimo futuro, abbiamo apprezzato moltissimo ogni svolta e svolta dalle menti dei maestri narratori Jonathan Nolan e Lisa Joy. Non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà la loro visione ispirata”. La scelta di rinnovare Westworld e di dare fiducia ai suoi creatori è sicuramente in controtendenza in un mercato televisivo dove vige la regola del “dio ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 aprile 2020) La HBO dimostra ancora una volta di essere un grande network con la scelta di rinnovareper una quarta stagione. Il crollo degliscesi del 50% rispetto alla deludente seconda stagione hanno portato molti a dubitare su un effettivo rinnovo, o almeno finché la serie non si sarebbe conclusa. Ora HBO ha invece emesso una nota annunciando che Lisa Joy e Jonathan Nolan sono già a lavoro su4: “Dal parco a tema occidentale alla metropoli tecnocratica del prossimo futuro, abbiamo apprezzato moltissimo ogni svolta e svolta dalle menti dei maestri narratori Jonathan Nolan e Lisa Joy. Non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà la loro visione ispirata”. La scelta di rinnovaree di dare fiducia ai suoi creatori è sicuramente in controtendenza in un mercato televisivo dove vige la regola del “dio ...

