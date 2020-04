Vivi e lascia vivere | anticipazioni prima puntata

Leggi su blogo

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ricevere una bruttissima notizia, non abbattersi, rialzarsi e trovare l'occasione per cambiare vita e crescere. In un periodo come quello che stiamo vivendo, cercare opportunità di miglioramento là dove troviamo sconforto e paura non è facile, ma è il messaggio che vuole far passare, la nuova fiction di Raiuno in onda da questa sera, giovedì 23 aprile 2020, alle 21:25 che riporta in tv Elena Sofia Ricci., il cast Elena Sofia Ricci torna in tv con un nuovo personaggiopubblicato su TVBlog.it 23 aprile 2020 09:00.