(Di giovedì 23 aprile 2020) Alle parole forti diil pubblico televisivo è abituato. E anche ieri sera il critico d’arte non ha risparmiato i suoi toni più accesi. Ospite di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete4,non ha avuto mezze misure: “Sia, lui e il”. Secondo il critico gli scienziati non hanno saputo dare certezze enon avrebbe dovuto dire che il virus tornerà dopo l’estate perché si tratta di una“intollerabile“. “Io non accetto nulla – ha continuato– io spero che il virus muoia e spero abbia ragione quello scienziato israeliano che dà 70, al massimo 90 giorni, al. Non possiamo vivere nell’incubo costante che limitata tutte le riaperture. Il virus morirà, se ne andrà, ...

reportrai3 : Per sventare il complotto anticristiano dell’OMS e degli altri poteri forti Forza Nuova ha lanciato una petizione c… - VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo #statodipolizia Qualunque medico dice che stare all’aria aperta è meglio che… - FQMagazineit : Vittorio Sgarbi: “Sia maledetto Walter Ricciardi, lui e il coronavirus. Ha detto una cosa intollerabile” - un_punto_solo : Mi piacevi, poi ho visto che segui Vittorio Sgarbi. - team_jules_ : Loro pensano che sono scema: non sanno mettere good e morning insieme, e invece a scrivere di arte so’ diventati tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

Alle parole forti di Vittorio Sgarbi il pubblico televisivo è abituato. E anche ieri sera il critico d’arte non ha risparmiato i suoi toni più accesi. Ospite di Stasera Italia, il programma condotto ...Sia maledetto, lui e il virus, perché non è certo nulla e non voglio uno che mi dica che in estate avrò ancora il virus". Vittorio Sgarbi, in collegamento con Stasera Italia, attacca il presidente ...