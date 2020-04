Vittorio Feltri è un prodotto naturale dell’Italia di oggi (Di giovedì 23 aprile 2020) Giornalismo di m**da che racconta una politica di m**da. Non ha dubbi Filippo Rossi, fondatore della Buona Destra, nel definire l’attività del direttore di Libero Vittorio Feltri. Il giornalista ultrasettantenne bergamasco, noto per la sua irriverenza e per le sue intemperanze, negli anni ha sempre più involgarito i toni dei suoi editoriali. “Scritti con le tonsille”, commentava tempo fa Michele Serra. O anche con il c**o tanto per usare il linguaggio tanto caro proprio al buon Vittorio. Gli insulti ai meridionali pronunciati durante la trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano, un esempio squallido di razzismo, sono solo la classica goccia che fa traboccare il vaso. Per cui sì, siamo d’accordo con Rossi e soprattutto con Sandro Ruotolo, giornalista e oggi senatore, campano, che con l’avvocato Francesco Barra Caracciolo ha ... Leggi su urbanpost Salvini sulle offese di Vittorio Feltri ai meridionali : “Ha detto una cazzata”

“Meridionali inferiori” Vittorio Feltri scatena l’ironia de I Sansoni

paolaturci : Non mi sono mai sentita (giustamente) superiore a nessuno ma a Vittorio Feltri si - fattoquotidiano : Vittorio Feltri insulta i meridionali: “In molti casi sono inferiori”. Odg: “Danno d’immagine per la categoria, man… - fanpage : Scatta la denuncia per Vittorio Feltri dopo le frasi di ieri sera contro la città di Napoli #22aprile - aeroportuali : RT @fanpage: Ma quindi perché continuano ad ospitare Vittorio #Feltri in Tv? - Marcoleon71 : RT @fanpage: Ma quindi perché continuano ad ospitare Vittorio #Feltri in Tv? -