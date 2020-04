Virus – Campania | nuovi positivi solo a Napoli Morti dimezzati

(Di giovedì 23 aprile 2020) 23 aprile – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 23 aprile, il numero di 332, ossia un incremento di 5 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente. Ma si tratta di un incremento dimezzato (il 22 aprile il valore fu di +10). Oggi il totale dei guariti ammonta a 928 con un lusinghiero +68. L’incremento giornaliero dei(+53) porta il totale a 4.238. Continua il calo nei ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -6 per un totale di posti-letto occupati di 47 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 58.324, rispetto ad ieri sono 2.623 in più. Su base provinciale,cresce di 53; Salerno di 0, Avellino di 0, Caserta di 0; Benevento di 1. Importante sottolineare che, rispetto ai dati di ieri, due persone della provincia di Avellino e una persona della provincia di Salerno ...

La fase 2 è molto delicata. Da lunedì riapriranno alcune attività in Campania ma solo con servizio a domicilio. Dal 4 maggio, poi, tante novità saranno introdotte grazie al Dpcm che a giorni sarà ...Non vorrei, infatti, si diffondesse l’erronea convinzione che il presidente abbia il potere di costruire un muro a difesa del territorio regionale, quasi come se la Campania confinasse con il Messico.