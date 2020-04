Vietato piangere i morti, ma i comunisti possono scendere in piazza: governo complice dell'Anpi (Di giovedì 23 aprile 2020) Non si sa da dove usciranno, forse dai sepolcri, visto che sono già quasi tutti morti. Ma comunque credono che il 25 aprile sia l'occasione buona per fare Resistenza alle norme cui sono costretti gli altri italiani. E per mettere in atto la loro nuova forma di Liberazione, quella dalla reclusione domestica. I partigiani, o perlomeno i pochi veri rimasti, non ne vogliono sapere di restare chiusi in casa e, sentendosi più "uguali" degli altri, hanno fatto capire al governo che loro, a ogni costo, dovranno celebrare il 75° anniversario della Liberazione. E pertanto scenderanno in strada e faranno sentire la loro presenza contro la vera minaccia per il nostro Paese, il virus del nazifascismo. Il governo Conte, per una volta, ne aveva imbroccata una e, attraverso una circolare del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro, aveva reso noto che alle celebrazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 aprile 2020) Non si sa da dove usciranno, forse dai sepolcri, visto che sono già quasi tutti. Ma comunque credono che il 25 aprile sia l'occasione buona per fare Resistenza alle norme cui sono costretti gli altri italiani. E per mettere in atto la loro nuova forma di Liberazione, quella dalla reclusione domestica. I partigiani, o perlomeno i pochi veri rimasti, non ne vogliono sapere di restare chiusi in casa e, sentendosi più "uguali" degli altri, hanno fatto capire alche loro, a ogni costo, dovranno celebrare il 75° anniversario della Liberazione. E pertanto scenderanno in strada e faranno sentire la loro presenza contro la vera minaccia per il nostro Paese, il virus del nazifascismo. IlConte, per una volta, ne aveva imbroccata una e, attraverso una circolare del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro, aveva reso noto che alle celebrazioni ...

