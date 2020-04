Very Insta People, intervista a Federica Constantini di Dolci Senza Burro (Di giovedì 23 aprile 2020) Il nostro appuntamento con V.I.P. torna nel mondo della cucina con l’intervista a Federica Constantini ideatrice del progetto Dolci Senza Burro confermatosi negli ultimi anni a livello nazionale nel settore food, mamma, sportiva e foodblogger tutto l’entusiasmo e la competenza per noi di Non Solo Tv. D: Federica in te ci sono due anime, quella di mamma messinese e quella del tuo papà di Cortina. Ma vivi a Milano. Dove è nato il tuo amore per i Dolci? R: L’amore per i Dolci è stato tramandato dalle mie nonne, quella messinese e quella ampezzana. La prima mi insegna anche oggi tantissime ricette e lei le fa tutte con l’olio. La seconda preparava Dolci pieni di Burro Ancora mi ricordo il profumo nella sua cucina. Ma comunque ho fatto tesoro delle ricette e le ho modificate Senza Burro! Mia mamma anche è un’ottima cuoca, ma lei si ... Leggi su nonsolo.tv Very Insta People - intervista a Sonia Paladini – mamma creator fondatrice di @Thediaryofsonia

