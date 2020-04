Valeria Marini vita privata, retroscena sul fidanzato: “Ho paura a dirlo” (Di giovedì 23 aprile 2020) Valeria Marini fa una confessione sulla sua vita e svela un retroscena sul fidanzato: “Ho paura a dirlo” Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Valeria Marini e il fidanzato Gianluca Martino dopo la lontananza dettata dalla partecipazione della showgirl stellare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Da qualche mese Valeria Marini è uscita allo scoperto col nuovo compagno, manager calabrese laureato in giurisprudenza, che conta 17 anni in meno di lei e sembra averle restituito fiducia nell’amore, dopo tante batoste. Intervistata da Oggi, Valeria Marini ha dichiarato che questa è un’altra ripartenza: “Ho sofferto come un cane, in passato. Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così”. Secondo l’ex concorrente del GF Vip, Gianluca Martino è molto ... Leggi su lanostratv Valeria Marini : "Sto lavorando ad una mascherina stellare"

Valeria Marini - quarantena in love : "A casa con Gianluigi - è una prova importante"

