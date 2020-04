Valeria Marini ha pianto tanto chiusa in casa ma è pronta a mettere l’ansia da parte (Foto) (Di giovedì 23 aprile 2020) Valeria Marini per settimane è rimasta chiusa in casa come tutti, ma anche meno degli altri perché ha partecipato al GF Vip, poi però è stato terribile per lei avvolta dall’ansia (foto). Alla rivista Oggi la showgirl sarda ha confidato le lacrime, la paura che ha vissuto come tanti altri italiani, ma adesso è pronta a guardare il futuro, a ripartire. Con un abito tricolore ha posato davanti alla scalinata di Trinità dei Monti a Roma; racconta che era sola paragonandosi all’Italia che è sola davanti all’Europa. Parla di battaglia Valeria Marini ma anche di vittoria per il nostro Paese. Ci chiediamo che intenzioni abbia ma poi torna a parlare di emozioni e soprattutto dell’amore, quello che lo lega al giovane fidanzato, Gianluigi Martino. Valeria Marini DOPO LE LACRIME IN QUARANTENA CONFESSA CHE LA SUA ... Leggi su ultimenotizieflash Valeria Marini vita privata - retroscena sul fidanzato : “Ho paura a dirlo”

Valeria Marini : "Sto lavorando ad una mascherina stellare"

