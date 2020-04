Vaccino Coronavirus, test sull’uomo in Italia in estate. Si punta a produrne milioni di dosi in tempi brevi (Di giovedì 23 aprile 2020) Continua la ricerca per un Vaccino contro il Covid-19. Quest’oggi il consorzio europeo costituito dalle aziende ReiThera di Pomezia (Roma), Leukocare di Monaco e Univercells di Bruxelles ha reso noto che questa estate cominceranno le prime sperimentazioni sull’uomo di un Vaccino contro anti Coronavirus. L’azienda Italiana ha scritto in una nota: “ReiThera sta svolgendo le attività preparatorie per iniziare i test. La produzione su larga scala verrà avviata subito dopo”. La ReiThera di Pomezia (Roma), la Leukocare di Monaco e la Univercells di Bruxelles hanno deciso di unire gli sforzi nella lotta contro questa devastante pandemia mettendo in comune le rispettive competenze al fine di accelerare lo sviluppo rapido di un Vaccino basato su di una singola dose”. L’obiettivo delle aziende è quello di produrre milioni di ... Leggi su oasport Coronavirus - in estate test vaccino sull’uomo in Italia

