Ustica, lo Stato risarcirà 330 milioni di euro all'Itavia: non garantì la sicurezza dei cieli

Lo Stato italiano dovrà pagare 330 milioni di euro di risarcimento alla compagnia Itavia perché ritenuto responsabile della strage di Ustica non avendo garantito la sicurezza dei cieli. La decisione, che arriva a distanza di 40 anni da quel 27 giugno 1980 – fra due mesi ricorre l'anniversario – quando nel disastro morirono 81 persone fra passeggeri e membri dell'equipaggio, è della Corte d'Appello di Roma. Che ieri ha depositato la sentenza con la quale condanna i ministeri della Difesa e dei Trasporti a pagare quei 330 milioni di euro, frutto di una rivalutazione monetaria e degli interessi. La sentenza della Corte d'appello che chiude questa parte della vicenda di Ustica è, secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, frutto della richiesta della Cassazione di quantificare il danno aggiuntivo subito dalla società.

