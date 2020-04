Ustica, i ministeri della Difesa e dei Trasporti condannati a risarcire 330 milioni all’Itavia per non aver garantito la sicurezza dei cieli (Di giovedì 23 aprile 2020) Due anni fa la Cassazione decise: i ministeri della Difesa e dei Trasporti dovevano risarcire Itavia, la compagnia che fallì in seguito all’abbattimento del Dc9 partito da Bologna e diretto a Palermo. La Corte d’Appello di Roma con una sentenza pubblicata ieri, come riporta Il Sole24ore, ha condannato i due dicasteri a pagare 330 milioni di euro. Il 27 giugno del 1980 il veivolo esplose portandosi via la vita di 81 persone fra passeggeri e membri dell’equipaggio. I magistrati hanno quantificato, su richiesta della Cassazione, il danno aggiuntivo subito dalla società a causa dello stop della flotta aerea e della revoca della concessione successiva alla strage. Nel 2018, infatti, il risarcimento era stato quantificato in 265 milioni da una sentenza definitiva, che però liquidiva solo il danno per la caduta del Dc9. La causa contro i due dicasteri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 aprile 2020) Due anni fa la Cassazione decise: ie deidovevanoItavia, la compagnia che fallì in seguito all’abbattimento del Dc9 partito da Bologna e diretto a Palermo. La Corte d’Appello di Roma con una sentenza pubblicata ieri, come riporta Il Sole24ore, ha condannato i due dicasteri a pagare 330di euro. Il 27 giugno del 1980 il veivolo esplose portandosi via la vita di 81 persone fra passeggeri e membri dell’equipaggio. I magistrati hanno quantificato, su richiestaCassazione, il danno aggiuntivo subito dalla società a causa dello stopflotta aerea erevocaconcessione successiva alla strage. Nel 2018, infatti, il risarcimento era stato quantificato in 265da una sentenza definitiva, che però liquidiva solo il danno per la caduta del Dc9. La causa contro i due dicasteri, ...

