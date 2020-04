Usa 2020, Biden e la rosa di nomi per la vice donna. Non c’è Michelle Obama, ma viene dalla Georgia chi (per ora) ha più chance (Di giovedì 23 aprile 2020) È iniziato, questa volta per davvero, il processo di scelta della vice che affiancherà Joe Biden a novembre. Dopo settimane di voci, ipotesi, proposte, il gruppo che si occupa di selezionare le candidate ha cominciato a valutare i curricula. Una sola cosa è certa: come running mate, Biden avrà una donna – l’ha annunciato lui stesso a metà marzo. Per il resto, molto dipenderà dalla direzione che prenderà la campagna democratica. In altre parole, il profilo della vice cambia se ci si vuole concentrare sugli elettori del Midwest; se si preferisce recuperare ampi settori del voto progressista; o ancora se diventa prioritario l’elettorato afro-americano. “Sceglierei Michelle Obama in un attimo”, ha scherzato Biden in un’intervista, sapendo molto bene che l’ex First Lady non è interessata alla ... Leggi su ilfattoquotidiano Calendario Serie TV 2020 USA/UK : la seconda stagione di NOS4A2 slitta al 21 giugno su AMC

Usa 2020 - Michelle Obama a fianco di Joe Biden. L'ex-first lady in corsa per il ticket presidenziale

