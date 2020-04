Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 23 aprile 2020 (video) (Di giovedì 23 aprile 2020) Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa oggi, giovedì 23 aprile 2020? Scopriamo tutte le indiscrezioni sulle avventure di Gemma Galgani e Giovanna Abate.Forti incomprensioni tra Giovanna e Sammy, un filmato e una dichiarazione d'amore per Gemma: questo il riassunto della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 23 aprile 2020, come presentato sul profilo Instagram ufficiale del portale di WittyTV. Nel video che contiene alcune anticipazioni dell'appuntamento, scopriamo che Gemma scoprirà finalmente un dettaglio molto importante del suo nuovo "amico di penna" Occhiblu: la sua voce. "Corre, voglio scoprirlo poco alla volta", rivelerà la dama torinese all'opinionista Tina Cipollari, ... Leggi su blogo Uomini e Donne - in onda oggi su Canale 5 : Gemma Galgani balla scatenata sul tavolo - Giovanna Abate affronta Sammy

Noto opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti è ritornato nella nuova versione della trasmissione. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento nel volto, eccessivamente ...

"Sono contenta di essere sulla tua lunghezza d'onda, lo dico dagli Anni '70. La WTA è sempre stato il piano B, mentre uomini e donne dovrebbero avere un'unica visione". Una battaglia che sembra sia ...

Noto opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti è ritornato nella nuova versione della trasmissione. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento nel volto, eccessivamente ..."Sono contenta di essere sulla tua lunghezza d'onda, lo dico dagli Anni '70. La WTA è sempre stato il piano B, mentre uomini e donne dovrebbero avere un'unica visione". Una battaglia che sembra sia ...