Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani scatenata: il gesto inaspettato (Di giovedì 23 aprile 2020) Gemma Galgani spiazza tutti a Uomini e Donne con un ballo scatenato Il nuovo appuntamento con Uomini e Donne sarà ricco di colpi di scena. Gemma Galgani, dopo gli scontri con Tina, i consigli per Giovanna Abate e l’inizio di nuove conoscenze, stupirà il pubblico di Canale5 con un gesto inaspettato. La nuova formula di Uomini e Donne proseguirà permettendo a Gemma Galgani di approfondire la conoscenza con due dei suoi spasimanti: occhiblu e cuore di poeta. Gemma Galgani sarà spiazzata da quest’ultimo in particolare che inizierà a fantasticare sul loro incontro e parlerà di uno scambio di baci appassionati. La dama di Torino sottolineerà che, a sua detta, il cavaliere sta correndo troppo e verrà punzecchiata da Tina Cipollari. Gemma poco dopo si lancerà in un ballo scatenato sul tavolo, a piedi nudi ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - cosa succede oggi : le anticipazioni di giovedì 23 aprile

