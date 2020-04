Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, giovedì 23 aprile: nuovo messaggio ‘hot’ per Gemma, Tina la punzecchia. Giovanna deluse Sammy (Di giovedì 23 aprile 2020) Quarta puntata del nuovo format di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi oggi, giovedì 23 aprile. Si parlerà sia di Gemma Galgani che di Giovanna Abate. Le anticipazioni ci dicono che anche questa volta la dama avrà occasione di ballare: lo farà addirittura sul tavolo! Sarà una scena tra il sensuale e l’ironico (ovviamente!). A proposito di sensualità, Gemma riceverà un altro messaggio “hot” dal corteggiatore “Cuore di Poeta”: “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti per una nottata d’amore”! Ricordiamo nuovamente che, dato che a causa del Coronavirus non sono ancora possibili incontri di persona, i corteggiamenti avvengono in chat. I cavalieri e corteggiatori devono cercare di sedurre entrambe le dame “con le parole” e non hanno ... Leggi su pianetadonne.blog Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 aprile : Sammy amareggiato e deluso

Uomini e donne anticipazioni oggi : Gemma sorprende tutti ma ascolti disastrosi

