Un'insegnante italiana in Danimarca: «Finalmente abbiamo riaperto le scuole»

Sicurezza, distanziamento e senso di responsabilità.Così il Paese ha fatto tornare in classe gli studenti. «Per i bambini è importante tornare alla normalità, o a qualcosa che vi si avvicini»

Gisella Paccoi si è trasferita da Roma a Middelfart una decina di anni fa, qui lavora come insegnante di italiano e dirige una pubblicazione quindicinale (“Dante racconta”) di scambio interculturale ...

