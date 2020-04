Unghie Primavera Estate 2020: selvagge e tropicali! E vai di Jungle Mood. (Di giovedì 23 aprile 2020) Le Unghie nella Primavera Estate 2020 si ispirano al Jungle Mood, la tendenza che sfila sulle passerelle modaiole. Un look variegato e super colorato, sia per il giorno che per la sera che si ispira alla natura libera, selvaggia ed incontaminata, una tendenza che Dolce&Gabbana ha saputo ben esprimere. Via libera dunque alle fantasie tropicali e le Unghie non sono da meno! Benvenuto all’intramontabile monocromatico ma anche alle manicure più stravaganti! Perché allora non decorare le Unghie con un bel Flamingos, con ananas o fiori squisitamente tropicali? Per sollevarci il morale in questo periodo di quarantena eccovi una carrellata di smalti di tendenza per illuminare le nostre dita ed anche l’umore, in attesa di una Estate che, si spera, sia all’insegna della libertà, in tutti i sensi! Unghie Primavera Estate 2020, ecco 8 colori di smalto ... Leggi su pianetadonne.blog Unghie primavera 2020 : irresistibile rosso ciliegia

La Glamourose, ovvero la collezione in edizione limitata presentata da Pupa Milano (leggi qui) per la primavera 2020 (leggi qui), è composta da prodotti per ... lucido e che hanno una texture ...

Saranno le unghie classic blue, il vero trend dell'estate 2020. Sofosticato e magnetico, il colore dell'anno secondo Pantone aveva già trionfato in primavera e si confermerà una scelta vincente anche ...

