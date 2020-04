Una Vita, anticipazioni spagnole. Camino dichiara: “Non amerò mai Ildefonso come ho amato Maite” (Di giovedì 23 aprile 2020) Nel nostro nuovo articolo di anticipazioni spagnole su “Una Vita” (Acacias 38), torniamo a parlare della giovane Camino e della sua amata pittrice Maite. Felicia, madre della ragazza, è riuscita a dividerle, spingendo la figlia ad accettare di sposare il pretendente Ildefonso. Tuttavia da anticipazioni precedenti abbiamo scoperto che i due hanno problemi coniugali. Il video che abbiamo postato, inizia con Felicia che entra nel suo ristorante, nel quale lavora con i figli, Emilio e Camino. Trova una lettera che la mette di buon umore (quella di un vicino a cui è interessata, che la inVita ad andare a teatro con lui). Arriva Camino e, dopo qualche battuta, chiede alla madre cosa debba fare: devono aprire il ristorante. Iniziano parlando di Felipe, ma poi finiscono per discutere della Vita coniugale della giovane e Felicia rimprovera la figlia sulle sue ... Leggi su pianetadonne.blog Le attività ripartono e una folla applaude il presidente cinese

Una Vita anticipazioni : BELLITA e JOSÈ MIGUEL in difficoltà economiche

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ramon e Felipe sono ormai nemici! ComingSoon.it Halle Berry: “Pierce Brosnan mi ha salvato la vita sul set”

La star, che di recente ha girato il film Bruised, ha risposto ad una domanda del conduttore su qualche episodio imbarazzante che le ... uscito nel 2002, il collega le ha salvato la vita. Nella scena ...

A Frosinone una fermata della Tav: progetto da 18 miliardi

Entusiasta il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini: «Si tratta - ha dichiarato - di una occasione di sviluppo cruciale per l’economia, le imprese e il turismo. Si abbatteranno ...

