"...una cretina come me". Salta il collegamento con la Venier, drastica reazione di Myrta Merlino: cosa è successo, davvero? (Di giovedì 23 aprile 2020) La strana coppia Myrta Merlino-Mara Venier. Siamo a L'aria che tira, il programma del mattino su La7 condotto proprio dalla Merlino, dove doveva esserci ospite in collegamento proprio Zia Mara, la conduttrice di Domenica In. Eppure, quel collegamento all'ultimo è Saltato a causa di probelmi tecnici. Circostanza accolta con grande disappunto dalla Merlino, che ha commentato: "Voglio dirvi la verità, questo è il patto che ho fatto con voi dal primo giorno. Sono molto amareggiata oggi perché volevo farmi e farvi un regalo. Sono giorni che chiacchiero con una grande amica che è Mara Venier e con suo marito Nicola Carraro. Volevamo organizzare una sorta di festa, dalla quarantena loro alla quarantena nostra e condividerla insieme. Per problemi tecnici questa cosa non è stata possibile". Visibilmente avvilita, la Merlino aggiunge: "È un momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 aprile 2020) La strana coppiaMerlino-Mara. Siamo a L'aria che tira, il programma del mattino su La7 condotto proprio dalla Merlino, dove doveva esserci ospite inproprio Zia Mara, la conduttrice di Domenica In. Eppure, quelall'ultimo èto a causa di probelmi tecnici. Circostanza accolta con grande disappunto dalla Merlino, che ha commentato: "Voglio dirvi la verità, questo è il patto che ho fatto con voi dal primo giorno. Sono molto amareggiata oggi perché volevo farmi e farvi un regalo. Sono giorni che chiacchiero con una grande amica che è Marae con suo marito Nicola Carraro. Volevamo organizzare una sorta di festa, dalla quarantena loro alla quarantena nostra e condividerla insieme. Per problemi tecnici questa cosa non è stata possibile". Visibilmente avvilita, la Merlino aggiunge: "È un momento ...

