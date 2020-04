Un Posto al Sole | anticipazioni puntata replica oggi 23 aprile | Greta in pericolo

Leggi su solodonna

(Di giovedì 23 aprile 2020) Quali episodi e personaggi rivediamo stasera di Unal? La Fournier è minacciata dalla cattiveria di Marina e Roberto. Teresa prova a metterla in guardia. Angela è preoccupata per Nunzio. Rossella aiuta Gianluca. Proseguono, su Rai 3, le repliche della soap “Unal”. A causa dello stop forzato del set per l’emergenza Covid-19, le riprese al momento sono ferme. In attesa che possano ripartireArticolo completo: "Unal",23indal blog SoloDonna