Uefa, in caso di stop valgono le classifiche attuali (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Comitato Esecutivo dell'Uefa riunito oggi in videoconferenza, esorta le federazioni nazionali e le leghe "a considerare tutte le possibili opzioni per portare a termine le più importanti competizioni nazionali che danno accesso alle competizioni Uefa". Lo scenario ideale, qualora la situazione sanitaria lo consenta, è quello di completare le competizioni nazionali attualmente sospese, consentendo ai club di qualificarsi per le competizioni Uefa in base al merito sportivo nel formato originale. "Se questo risultato non fosse possibile, in particolare a causa di problemi di calendario, sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese ricominciassero con un formato diverso, in modo da facilitare comunque le squadre a qualificarsi in base al merito sportivo.Secondo l'Uefa le Federazioni nazionali e/o le leghe potrebbero avere motivi legittimi per terminare ... Leggi su ilfogliettone Calcio : l’UEFA chiede di rispettare le classifiche attuali in caso di sospensione dei campionati

CORONAVIRUS UEFA/ Comitato : piano per la ripresa entro 27 maggio e in caso di stop...

