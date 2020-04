UEFA | il piano per chiudere la stagione 2019 20 e i criteri di qualificazione | il

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Laha stabilito ilper la conclusione della/20: svolgimento regolare o playoff/playout entro il 3 agosto Si è concluso il Comitato esecutivo dell’che ha dettato le linee guida perlae iper le qualificazioni al prossimo anno. Laè stata chiara: bisogna fare il possibile per cercare di concludere laobbligatoriamente entro il 3 agosto. Ci deve essere, però, un’alternativa nel caso in cui i campionati non terminassero. Due i casi approvati per giustificare la mancata conclusione della: Esistenza di un decreto che vieti gli eventi sportivi in ​​modo tale che le competizioni nazionali non possano essere completate prima di una data che consentirebbe di completare lain corso in tempo prima dell’inizio dellasuccessiva. Problemi economici ...