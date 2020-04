“Tutticontrocovid”: il derby Roma-Lazio si tinge di solidarietà. Domenica il pallone si muoverà con la generosità dei tifosi (video) (Di giovedì 23 aprile 2020) L’energia del calcio e la forza della solidarietà. Un binomio possibile che ha ispirato l’iniziativa “Tutticontrocovid“. Un progetto – spiega l’ideatrice Fiammetta Pilozzi – che unisce la generosità e il tifo calcistico. In un gioco dove il bene vince sempre”. Non solo una raccolta fondi per contrastare il virus che ha messo in ginocchio il pianeta. Perché le donazioni si realizzano attraverso l’impegno delle tifoserie capitoline contrapposte. Tutticontrocovid, il derby della solidarietà In un match online nel quale i tifosi e le tifose di Roma o Lazio sono i veri protagonisti. Attraverso una donazione, a partire da due euro, il pallone si sposterà sulla piattaforma virtuale. Realizzata da Damiano Airoldi. Si muoverà e correrà lungo il campo fino al sospirato gol. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 aprile 2020) L’energia del calcio e la forza della solidarietà. Un binomio possibile che ha ispirato l’iniziativa “Tutticontrocovid“. Un progetto – spiega l’ideatrice Fiammetta Pilozzi – che unisce la generosità e il tifo calcistico. In un gioco dove il bene vince sempre”. Non solo una raccolta fondi per contrastare il virus che ha messo in ginocchio il pianeta. Perché le donazioni si realizzano attraverso l’impegno delle tifoserie capitoline contrapposte. Tutticontrocovid, ildella solidarietà In un match online nel quale i tifosi e le tifose disono i veri protagonisti. Attraverso una donazione, a partire da due euro, ilsi sposterà sulla piattaforma virtuale. Realizzata da Damiano Airoldi. Si muoverà e correrà lungo il campo fino al sospirato gol. ...

