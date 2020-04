Truffe email | come riconoscerle e proteggersi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Lesono sempre più frequenti: dall'RC auto alle carte di credito, dalle utenze domestiche ai conti correnti sono molti gli italiani che cadono nelle trappole online a causa di un messaggio aperto nella casella di posta. Uno sconto imperdibile sull'assicurazione della macchina, un disguido con il conto bancario o l'immancabile addebito (fasullo) di App Store, PayPal o Netflix: la fantasia e le news di attualità scatenano la mente dei criminali informatici che tentano ogni strada per farsi strada sul tuo computer o sul tuo smartphone e rubarti le informazioni personali. A volte basta aprire l'allegato sbagliato o cliccare sul messaggio di posta fraudolento per cadere nella truffa., quali sono le più conosciute Phishing scam, hacker attackdrogatnevLepiù diffuse sono il phishing e il ransomware. Il primo ...

ilpopolano : Blog Post: FALSA EMAIL DI AMAZON E TRUFFE ALLO SQUILLO - - cagliaripad : Allerta truffe online, false email Amazon: «il tuo account è stato bloccato» - infoitscienza : Gmail sotto attacco: attenzione alle truffe via email - gianlucacocca : Truffe online: le email phishing attaccano ancora numerosi utenti - gianlucacocca : Truffe online: le email phishing attaccano ancora numerosi utenti -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe email

GQ Italia

Secondo Check Point Software sono inoltre aumentate le truffe via phishing, arrivate all’89% dei casi totali che usano prevalentemente come vettore d’attacco l’email e gli allegati Excel. Un dato che ...Un altro messaggio truffa riguarda gli iscritti ad Amazon. “Il tuo account è stato bloccato!!!”, è il messaggio contenuto in una falsa email del gigante di e-commerce che informa l’utente di un ...