Tradisce la moglie ma lei lo asfalta: “Caro marito, quando leggerai questo messaggio…” (Di giovedì 23 aprile 2020) questo marito Tradisce la moglie e glielo confessa in modo meschino. Ma la reazione della donna è davvero epica e tutt’altro che prevedibile. Per la serie ‘chi la fa, l’aspetti’… Quest’uomo di 54 anni Tradisce la moglie da molto tempo, ma finalmente decide di confessarlo. Certo, il motivo e il modo in cui l’ha fatto sono decisamente particolari. Ma la reazione di sua moglie è riuscita perfino a batterlo. Una confessione veloce ed indolore, pur di avere la libertà di tradire senza rimorsi e bufige: è questa l’intenzione dell’uomo, quando decide con un messaggio (o meglio, un fax) di dire tutto a sua moglie. Il tradimento, i retroscena con la sua segretaria diciottenne e la volontà di essere onesto… Purché la moglie accetti le sue condizioni decisamente ... Leggi su velvetgossip Tradisce la moglie con la suocera - ma quando rimane incinta…

Incredibile Jorginho - tradisce la moglie con la traduttrice del Chelsea : “Sesso selvaggio o romantico?”

Tradisce sua moglie con la suocera : in luna di miele succede il caos (Di giovedì 23 aprile 2020)lae glielo confessa in modo meschino. Ma la reazione della donna è davvero epica e tutt’altro che prevedibile. Per la serie ‘chi la fa, l’aspetti’… Quest’uomo di 54 annilada molto tempo, ma finalmente decide di confessarlo. Certo, il motivo e il modo in cui l’ha fatto sono decisamente particolari. Ma la reazione di suaè riuscita perfino a batterlo. Una confessione veloce ed indolore, pur di avere la libertà di tradire senza rimorsi e bufige: è questa l’intenzione dell’uomo,decide con un messaggio (o meglio, un fax) di dire tutto a sua. Il tradimento, i retroscena con la sua segretaria diciottenne e la volontà di essere onesto… Purché laaccetti le sue condizioni decisamente ...

Kobanalk : Moglie tradisce il maon uno nosciuto di passaggio - thetrue_dany : @angelis_gerardo @FabRavezzani Al massimo è “falso”.. se tua moglie ti tradisce siete cornuti entrambi o sei cornut… - Vince7914 : @DavideFalchieri @RediStefano Ne fanno una per vedere anche chi tradisce la moglie si chiama app uttane - Juleeeeeess : @ManekiStra Leggerissimo love actually con lui che tradisce la moglie che quindi piange in camera sua la vigilia di natale. - CalcioMercatoNA : Incredibile Jorginho, tradisce la moglie con la traduttrice del Chelsea: “Sesso selvaggio o romantico?” -

Ultime Notizie dalla rete : Tradisce moglie Tradisce la moglie, ma dimentica un dettaglio: “Un corso notturno in palestra?” Velvet Gossip Tradisce la moglie ma lei lo asfalta: “Caro marito, quando leggerai questo messaggio…”

Questo marito tradisce la moglie e glielo confessa in modo meschino. Ma la reazione della donna è davvero epica e tutt’altro che prevedibile. Per la serie ‘chi la fa, l’aspetti’… Quest’uomo di 54 anni ...

Tradisce la moglie e pure l’amante, loro si vendicano insieme: entrano in ufficio e…

Un uomo particolarmente avvezzo alle relazioni extraconiugali, tradisce sia la moglie che anche l’amante con una terza persona. La vendetta delle due donne si rivela epica. Il fedifrago è un 55 enne ...

Questo marito tradisce la moglie e glielo confessa in modo meschino. Ma la reazione della donna è davvero epica e tutt’altro che prevedibile. Per la serie ‘chi la fa, l’aspetti’… Quest’uomo di 54 anni ...Un uomo particolarmente avvezzo alle relazioni extraconiugali, tradisce sia la moglie che anche l’amante con una terza persona. La vendetta delle due donne si rivela epica. Il fedifrago è un 55 enne ...