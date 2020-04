Toyota Yaris Cross, svelato il nuovo b-suv della casa giapponese. In vendita nel 2021 – FOTO (Di giovedì 23 aprile 2020) Avrebbe dovuto essere la star di Ginevra, prima che la pandemia spegnesse i riflettori della più importante kermesse dell’auto europea. Toyota ha deciso comunque di svelarla al mondo con un po’ di ritardo, scelta peraltro comprensibile visto che non arriverà prima di metà 2021. Ecco dunque la Yaris Cross, il suv di segmento B destinato a diventare un blockbuster del mercato. Per un motivo abbastanza semplice: le compatte a ruote alte sono una certezza al botteghino, se poi hanno pure un look distintivo nonché la tecnologia ibrida che le assiste, e come su questo modello ne mantiene basse le emissioni di anidride carbonica, il gioco è (quasi) fatto. Per togliere quel “quasi”, aspettiamo di sapere quanto costerà. E ci vorrà ancora un po’, anche se è ipotizzabile un listino che parta da sopra i 20 ... Leggi su ilfattoquotidiano Toyota Yaris Cross - La piccola s'è rialzata

