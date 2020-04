Tonali Juventus | brutte notizie per Paratici | bianconeri surclassati?

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 23 aprile 2020)– Sandrosembrerebbe essere finito da tempo nel mirino della. Il talento del Brescia piace molto aiche adesso valutano la strategia per sbaragliare la concorrenza. Di recente però sarebbero arrivateper: un top club si sarebbe prepotentemente inserito nella corsa al wonderkid bresciano. Adesso c’è un’altra rivale nell’affare.Juve: spunta il Barça Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera il Barcellona avrebbe messo sul piatto un’offerta vicina ai 60 milioni per strappare il giovane talento al club di Cellino. Nonostante i buoni rapporti tra il club biancoblu e quello bianconero i catalani sembrerebbero adesso in vantaggio. Leggi anche:, rivoluzione alla ripresa: Sarri cambia ruolo a Pjanic e Bernardeschi Si tratterebbe di una ...