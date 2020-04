Titoli di Stato italiani spazzatura e la clamorosa mossa della Bce: che cosa sa Christine Lagarde? (Di giovedì 23 aprile 2020) Mancano poche ore al vertice europeo tra capi di Stato dove all'ordine del giorno ci sarà il pacchetto di aiuti contro il coronavirus. E proprio a poche ore dal vertice, ecco muoversi la Bce di Christine Lagarde. Una mossa storica, va detto: l'istituto di Francoforte ha deciso di abbassare fino a settembre 2021 i requisiti minimi di qualità creditizia nelle operazioni di credito dell'Eurosistema. La comunicazione è arrivata in una nota. E che significa? Presto detto: la Bce potrà acquistare anche Titoli spazzatura, quelli che le agenzie di rating bollano come "junk". Quando nel 2012 la Bce allora guidata da Mario Draghi svoltò con il piano di acquisto di Titoli di Stato, escluse però quelli "spazzatura". All'epoca il problema riguardava soltanto la Grecia, l'unica che aveva Titoli-spazzatura: la Bce, infatti, fece incetta dei Titoli ... Leggi su liberoquotidiano Titoli Stato : spread Btp-Bund apre a 245 punti base

Quest’anno l’Italia dovrà collocare decine di miliardi in più sul mercato dei titoli di Stato. E nonostante l’ombrello protettivo della Banca centrale europea sia aperto, la fiducia degli investitori ...

Ogni secondo che passa la Fed scambia quasi un milione di dollari in titoli ipotecari e titoli di stato con denaro contante. Il grande sforzo di compensazione ha evitato un tracollo finanziario ...

