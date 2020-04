Tiroide | osteoporosi | diabete e obesità | in diretta Facebook | gli endocrinologi rispondono

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Gliarrivano super rispondere alle domande più frequenti sue obesità, disturbi dellae le altre malattieche che in Italia, ricordiamo colpiscono oltre 10 milioni di persone, ossia una persona su sei. È il progetto #RestoacasaconAME promosso dall'Associazione dei medici(AME), con il contributo non condizionato di IBSA, che ha l'obiettivo di stare accanto ai pazienti che si sentono particolarmente disorientati in questo momento drammatico a causa dell'emergenza coronavirus. Quattordici dirette live, con inizio dal 24 aprile durante le quali i maggiori esperti italiani dia affronteranno le tematiche più varie, con uno stile di comunicazione semplice e colloquiale, tra cui: Sono in menopausa, come prevengo l'? Cosa e come devo mangiare se non riesco a fare ...