Tiberio Timperi e quel post misterioso | i fan vogliono sapere il segreto

ZeniaConfusa : RT @APTAcicatena: ??Buongiorno dall'aeroporto di Acicatena, che magnifica giornata, splende il sole e la natura esplode di colori afrori e… - AttilaAzureRive : RT @APTAcicatena: ??Buongiorno dall'aeroporto di Acicatena, che magnifica giornata, splende il sole e la natura esplode di colori afrori e… - luttisluttis : RT @APTAcicatena: ??Buongiorno dall'aeroporto di Acicatena, che magnifica giornata, splende il sole e la natura esplode di colori afrori e… - ederwaiss73 : RT @APTAcicatena: ??Buongiorno dall'aeroporto di Acicatena, che magnifica giornata, splende il sole e la natura esplode di colori afrori e… - Teacherwhocare : RT @APTAcicatena: ??Buongiorno dall'aeroporto di Acicatena, che magnifica giornata, splende il sole e la natura esplode di colori afrori e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiberio Timperi

Lo share più alto della giornata di sabato 18 aprile è di Uno Mattina in famiglia. Il programma di Rai1, condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, si attesta come punto di riferimento del palinsesto ...La dichiarazione di Al Bano spiazza lo studio In collegamento telefonico dalla sua Cellino San Marco, il celebre cantante parla con i conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta di come la pandemia stia ...