Terremoto: doppia scossa stamattina in provincia di Reggio Calabria (Di giovedì 23 aprile 2020) Oggi, giovedì 23 Aprile, una doppia scossa di Terremoto ha interessato la provincia di Reggio Calabria. Le scosse registrate dall’Ingv L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato questa mattina due scosse di Terremoto di magnitudo 2.2: la prima scossa è stata avvertita alle 6.47 con epicentro a Balivo in provincia di Reggio Calabria con ipocentro a 10 km di profondità. Il secondo sisma, invece, è stato avvertito alle 8.01 sempre con epicentro a Balivo ma ad una profondità di 14 km. Fortunatamente si è trattato di due scosse lievi comunicate in tempo reale dal portale web dell’Ingv. Il Terremoto è stato tuttavia avvertito anche nei comuni limitrofi di Bianco, Benestare, Careri, Ardore, passando per Casignana, Caraffa del Bianco, San Luca, e arrivando fino a Sant’Agata del ... Leggi su chenews La terra torna a tremare in Calabria : doppia scossa di terremoto

Pavia, 19 aprile 2020 - Doppia scossa di terremoto questa mattina, domenica 19 aprile, nel Pavese. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia .

