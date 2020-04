Termini per la conclusione della Serie A estesi fino al 2 giugno. Gravina: “Il calcio merita rispetto” (Di giovedì 23 aprile 2020) I Termini per la conclusione della Serie A prorogati al 2 agosto. Gravina: “Basta polemiche”. ROMA – La Figc si adegua alle indicazioni dell’Uefa e proroga i Termini per la conclusione della stagione di Serie A estesi fino al 2 agosto, in attesa delle decisione del Governo. Un passaggio fondamentale per la Federazione dopo che sia i vertici del calcio europeo che quelli internazionali hanno consigliato la conclusione del campionato per cercare di salvaguardare il prossimo anno. Ora si attende la presa posizione della maggioranza che deve dare il proprio via libera per la ripresa degli allenamenti. Gravina: “Basta polemiche” La decisione di prorogare i Termini è stata accompagnata dalle dichiarazioni di Gabriele Gravina che commenta in modo duro le parole di Malagò rilasciate ai microfoni di Tgcom: “Noi stiamo lavorando ... Leggi su newsmondo Gregori : rilancio Terminillo è opportunità grande per Regione Lazio

Concorsi Comune Ascoli Piceno 2020 : tutti i bandi e nuovi termini per l’invio delle domande

Coronavirus : 4 casi a Termini Imerese - scoperto nuovo positivo (Di giovedì 23 aprile 2020) Iper laA prorogati al 2 agosto.: “Basta polemiche”. ROMA – La Figc si adegua alle indicazioni dell’Uefa e proroga iper lastagione dial 2 agosto, in attesa delle decisione del Governo. Un passaggio fondamentale per la Federazione dopo che sia i vertici deleuropeo che quelli internazionali hanno consigliato ladel campionato per cercare di salvaguardare il prossimo anno. Ora si attende la presa posizionemaggioranza che deve dare il proprio via libera per la ripresa degli allenamenti.: “Basta polemiche” La decisione di prorogare iè stata accompagnata dalle dichiarazioni di Gabrieleche commenta in modo duro le parole di Malagò rilasciate ai microfoni di Tgcom: “Noi stiamo lavorando ...

ComuneNapoli : Riapertura dei termini per la presentazione di domande per l’accesso al sostegno alimentare a favore di persone o f… - FedericoDinca : Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo deciso di rinviare le elezioni regionali per permettere la partecipazione de… - 3g0d3ath : @pavndemonium se ragioni in questi termini però vieni subito tacciato di essere complottista, incivile, egoista. so… - milannewsmondo : Termini per la conclusione della Serie A estesi fino al 2 giugno. Gravina: “Il calcio merita rispetto”… - Giacomo_Dan : @raistolo @LTortuga @F_Circhetta @robymes @Official_ooGoal @AlfonsoFuggetta Ma che c'entra? E il problema si può po… -

Ultime Notizie dalla rete : Termini per Bonus Bollette, prorogatati i termini per la richiesta Consumerismo Vertice in prefettura sulle Rsa, i sindacati: “Nessun dato ufficiale su contagiati e morti, ora serve riflessione”

“Non si pensi dunque di ricondurre il tutto semplicemente al ‘sistema generale’ o alle caratteristiche della pandemia in termini di virulenza, dimensioni o maggiore pericolosità per la fascia anziana ...

FIGC, per la Serie A si pensa estensione fino ad agosto

Il presidente federale Gabriele Gravina adotterà una delibera che estenda al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019-2020, fino ad ora previsti per il 30 giugno. Questo, in ...

“Non si pensi dunque di ricondurre il tutto semplicemente al ‘sistema generale’ o alle caratteristiche della pandemia in termini di virulenza, dimensioni o maggiore pericolosità per la fascia anziana ...Il presidente federale Gabriele Gravina adotterà una delibera che estenda al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019-2020, fino ad ora previsti per il 30 giugno. Questo, in ...