Tennis | Stan Wawrinka | “E’ da tempo che si discute dell’unione tra ATP e WTA”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il mondo delsi interroga sull’ultima proposta di Roger Federer. Il campione svizzero con un tweet ha parlato di una possibile unione del circuito ATP e WTA. Non sto parlando di unire la concorrenza sul campo, ma di unire i due organi di governo che sovrintendono i tour professionali maschili e femminili”. Sarebbe un’autentica rivoluzione, ma anche un modo corretto per provare ad uscire al meglio dalla difficile situazione che l’emergenza sanitaria ha creato. Per Federer è fondamentale che i due gruppi che gestiscono ilsi possano unire insieme: “È un periodo duro per ogni sport ma possiamo uscirne con due associazioni indebolite o con una più forte”. Come detto il mondo delcomincia ad interrogarsi e sono molti i giocatori che hanno già detto la loro su questo argomento., durante ...