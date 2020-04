Taylor Swift attacca la sua ex casa discografica e smaschera tutti: “Rilasciano un album senza il mio permesso” (Di venerdì 24 aprile 2020) Taylor Swift lo scorso novembre ha smascherato Scooter Braun e la sua vecchia etichetta discografica ed ha chiesto aiuto ai fan. La battaglia però non è finita qui, perché la cantante di Lover ieri sera ha scoperto che la Big Machine ha rilasciato un album live (che si trova già su Spotify), ma senza la sua approvazione. La Swift con una lettera pubblicata su Instagram ha smascherato tutti, facendo nomi e cognomi. “Ciao ragazzi – voglio ringraziare i miei fan per avermi fatto sapere che la mia ex etichetta discografica stasera pubblicherà un album di mie esibizioni dal vivo. Questa registrazione proviene da un’esibizione radiofonica del 2008 che ho fatto a 18 anni. La Big Machine dice che la data di rilascio di questo materiale è il 2017, ma in realtà pubblicheranno tutto stanotte. Sono sempre onesta con voi ragazzi su ... Leggi su bitchyf Taylor Swift : il suo dramma personale dietro il brano di One World

Gigi Hadid compie 25 anni ma non ci sarà il solito party tra amici famosi. La sorella maggiore di Bella Hadid e amica del cuore di Taylor Swift, Kendall Jenner e Kaia Gerber, festeggerà il compleanno ...

