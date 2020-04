Tampone negativo | ma ha il Coronavirus e muore | reparto infettato

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 aprile 2020), ma ha ilneldi Medicina: pazienti e operatori contagiati. È la sintesi di quanto accaduto in un ospedale della provincia di Genova, dove un 41enne sarebbe stato curato come no Covid dopo essere arrivato da un altro nosocomio con esito Sars-CoV-2. Nuovi accertamenti avrebbero stabilito che era positivo. Ricoverato inno Covid ma era positivo La notizia è stata riportata dall’Ansa e riguarderebbe un paziente di 41 anni morto all’ospedale di Lavagna (Genova), dove era arrivato dopo essere stato rimandato a casa dalCovid di Sestri Levante in seguito all’esitodel. L’uomo sarebbe stato successivamente ricoverato presso la struttura in cui è poi deceduto, curato in Medicina dopo la diagnosi negativa precedentemente ricevuta. L’agenzia di ...