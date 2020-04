Storia di Tiziana Marchese | l’edicolante che ha scelto di non vendere più Libero

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 23 aprile 2020) Si moltiplicano le iniziative in tutta Italia, dopo le frasi di Vittorio Feltri nel corso della trasmissione Fuori dal Coro. L’editorialista del quotidiano, infatti, ha affermato che per alcuni versi «i meridionali sono inferiori», commentando le polemiche sulla gestione dell’emergenza coronavirus da parte della Lombardia. Tra queste iniziative, spicca – soprattutto per la viralità del suo messaggio sui social network – quella di, l’edicolante che non vende. Il cartello esposto di fronte al suo esercizio commerciale, infatti, parla piuttosto chiaramente. LEGGI ANCHE > Per Feltri, il coronavirus in Lombardia eccita gli animi dei meridionali che per molti versi sono inferiori Edicolante che non vende, il messaggio diffuso su Facebook «Sono– si presenta su Facebook -, ...