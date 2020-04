Stefano De Martino | Mi sembra che qualcuno sia rimasto fermo al 1800 Voglio guardare

Leggi su blogo

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nelle scorse ore,Deè intervenuto, in maniera discreta e sibillina, nella polemica sui meridionali sollevata da Vittorio Feltri durante l'ultima puntata di 'Fuori dal coro', il talk di informazione di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Il giornalista ha cercato di liquidare rapidamente la questione: "Non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori. "Perché mai dovremmo andarci? A fare i parcheggiatori abusivi?". Il padrone di casa ha cercato di ristabilire un clima di equità: "Eh addirittura, adesso me li fai arrabbiare davvero. No direttore, non puoi dirlo questo". Senza, però, trovare appoggio nell'intervistato che ha rincarato la dose: "E chi se ne frega, si arrabbino. Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire"....