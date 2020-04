Star Wars, nuova serie su Disney+ dalla creatrice di Russian Doll (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo il grande successo di The Mandalorian, definita dalla maggioranza dei fan come il miglior prodotto di Star Wars dell’era Disney è in arrivò una nuova serie originale. Sappiamo già che sono terminate le riprese della seconda stagione con protagonista il Mandaloriano di Pedro Pascal, ma Variety ha confermato che presto inizierà la fase di produzione di una nuova serie tv per Disney+ affidata a Leslye Headland, creatrice dell’acclamata Russian Doll. I dettagli della trama sono ancora segreti, ma le fonti dicono che sarà una serie al femminile che si svolgerà in una parte diversa della sequenza temporale della saga di Star Wars e quindi slegata rispetto agli altri progetti. Leslye Headland sarà sceneggiatrice e showrunner nella serie. Sarà la prima donna al timone di un progetto legato alla saga creata da George ... Leggi su giornalettismo Disney+ prepara una serie al femminile di Star Wars con la creatrice di Russian Doll

