Spostamenti regionali fase 2 consentiti | ecco le anticipazioni del piano Colao

(Di giovedì 23 aprile 2020)ledel: molto probabilmente è una delle questioni che più interessa gli italiani al momento, ci si potrà spostare tra una regione e l’altra all’avvio della2, quella in cui si inizierà con una lenta e graduale riapertura del paese?: il parere della task force diLa task force guidata dal top manager di Vittorioè al lavoro per fornire il proprio parere al Presidente del Consiglio Conte sulle linee guida da attuare in vista dell’inizio della2. Il parere del Comitato è che si potrebbe consentire una parziale riapertura dei negozi ma la riapertura potrebbe presto – forse tra l’11 e il 18 maggio – riguardare anche bar e ristoranti anche se bisognerà prevedere delle ...

InMeteo : NEWS: Coronavirus, FASE 2: si va verso gli “spostamenti entro i confini regionali” - ekuonews : Coronavirus, la ripartenza dal 4 maggio: verso l’ok agli spostamenti ma entro i confini regionali. Conte: «Revision… - reteversilia : Coronavirus, dal 4 maggio la fase 2: verso l'ok agli spostamenti ma solo entro i confini regionali - LetiziaFirenze : Coronavirus, dal 4 maggio la fase 2: verso l’ok agli spostamenti ma solo entro i confini regionali - alberiecose : Vietati gli spostamenti extra-regionali fino a quando? Volete farci tornare a casa con annessa autocertificazione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti regionali

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato oggi nel tardo pomeriggio un’ordinanza ... Ed è consentito il taglio della legna, per autoconsumo, in situazione di necessità, limitando gli ...Dal 4 maggio riapre l'Italia ma, a quanto pare, per il turismo della Capitale non ci sarà pace. Secondo le prime indiscrezioni, il governo Conte sta preparando un brutto scherzo alla Città Eterna, ...