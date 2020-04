SportMediaset | “La Federcalcio proroga la chiusura del campionato al 2 agosto”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020)riporta che si è appena conclusa la riunione tra le componenti dellasull’emergenza coronavirus. Il presidente federale Gabriele Gravina adotterà una delibera che estenda al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019-2020, fino ad ora previsti per il 30 giugno. Questo, in attesa delle decisioni del governo e in conseguenza delle ultime indicazioni dell’Uefa e della Fifa. L'articolo: “Laladelal 2 agosto” ilNapolista.