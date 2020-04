Spal, Petagna: «La Nazionale è un obiettivo, dipende anche da me» (Di giovedì 23 aprile 2020) Andrea Petagna, attaccante della Spal, parla della sua stagione e del suo obiettivo: rientrare nei convocati della Nazionale Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha parlato della sua stagione ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. SALVEZZA – «Con Di Biagio stiamo lavorando tanto e la salvezza è un obiettivo. Io ringrazio Vagnati che mi ha portato qui, e con i miei compagni daremo tutto». BERGAMO – «Io sono molto legato a Bergamo, è la città che mi ha lanciato nel mondo del calcio. Sono molto dispiaciuto per quello che sta succedendo soprattutto lì, ma sono sicuro che la città e i bergamaschi sapranno rialzarsi. Un amico nel mondo del calcio? Sicuramente Papu Gomez. Una volta in ritiro in Svizzera mi colpì fortissimo con un ombrellone». Nazionale – «La Nazionale è un sogno ma anche ... Leggi su calcionews24 SPAL - Petagna : «I carri militari a Bergamo? Un dolore immenso»

