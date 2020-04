Sossio Aruta e la sua fame insaziabile di reality | nuovi progetti dopo il GF Vip

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 23 aprile 2020)e obiettivi per l’ex gieffinoha lasciato da pochissimi giorni la casa del Grande Fratello a Cinecittà, molti lo hanno criticato perchè ha fatto una scelta che non tutti avremmo avuto il coraggio di fare. A chi ha chiesto come ha potuto lasciare la sua donna proprio pocoil parto e la figlia appena nata, ha risposto che queste occasioni capitano una volta nella vita e cheil Gf avrebbe avuto voglia di tante nuove cose oltre che tempo di recuperare. Infatti mentre era in casa ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. Lo ha fatto davanti a tutti ma non mancherà occasione per farlo in modo carino e romantico come merita. Ad ogni modo quest’esperienza gli ha lasciato tanto di positivo, la dimostrazione è che subitoha puntato un altroche è anche un pò il suo sogno nascosto. ...