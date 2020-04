Sondaggi politici | la storia dell’atteggiamento degli italiani verso l’euro

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 23 aprile 2020), ladell’atteggiamentol’euro Glihanno avuto un rapporto di amore con l’Europa agli inizi, negli anni ’80 e ’90. Basti pensare al referendum consultivo dell’89 in cui quasi 9su 10 si dissero a favore di una maggiore integrazione, e anche negli anni a venire, mentre in altri Paesi come la Francia si votava per il Trattato di Maastricht con margini bassissimi, il nostro Paese continuava a sseere baluardo dell’europeismo. Fu l’introduzione dell’euro nel 2002 a dare i primi colpi alla fiducia nell’Europa, ma solo la crisi finanziaria del 2009-2013 mise in dubbio per una minoranza sostanziosa la nostra appartenenza all’Unione e in particolare l’adozione dell’euro.Segui Termometro Politico su Google News Abbiamo raccolto i principaliche ...