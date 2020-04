Sondaggi politici elettorali oggi 23 aprile 2020: Lega giù, vola la Meloni. Bene anche Forza Italia, il Pd in calo (Di giovedì 23 aprile 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 23 aprile: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – anche questa settimana si registra un calo di consensi della Lega, che perde un punto in 2 settimane, compensato, però, dalla crescita di Fratelli d’Italia, che è il partito che guadagna più di tutti, ma anche di Forza Italia: sono questi i dati più eclatanti emersi dalla Supermedia, elaborata da Youtrend per Agi, che mette a confronto i più importanti Sondaggi politici elettorali realizzati nelle ultime due settimane. Di seguito, nel dettaglio, i numeri partito per partito. Sondaggi politici elettorali: IL SondaggiO AGI/YOUTREND Come anticipato, la Lega scende ancora nei Sondaggi. Il partito di Matteo Salvini, infatti, questa settimana è accreditato al 28,1 per cento, in calo di un punto rispetto alle 2 settimane precedenti. Il leader del ... Leggi su tpi Sondaggi politici/ Lega-M5s perdono 0 - 4% - Pd 21% - FdI 14% : fiducia leader - Conte ko

SONDAGGI POLITICI/ Emergenza coronavirus : per 47% siamo all'apice della crisi

Sondaggi politici Ipsos : fase 2 - 73% italiani chiede massima prudenza (Di giovedì 23 aprile 2020)23: ultimissimiquesta settimana si registra un calo di consensi della, che perde un punto in 2 settimane, compensato, però, dalla crescita di Fratelli d’Italia, che è il partito che guadagna più di tutti, madi Forza Italia: sono questi i dati più eclatanti emersi dalla Supermedia, elaborata da Youtrend per Agi, che mette a confronto i più importantirealizzati nelle ultime due settimane. Di seguito, nel dettaglio, i numeri partito per partito.: ILO AGI/YOUTREND Come anticipato, lascende ancora nei. Il partito di Matteo Salvini, infatti, questa settimana è accreditato al 28,1 per cento, in calo di un punto rispetto alle 2 settimane precedenti. Il leader del ...

fanpage : #21aprile, la maggior parte degli italiani è dalla parte di #Conte: vogliono che sia il premier a gestire la #fase2 - Letargo6 : Sondaggi politici di oggi 21 aprile: IN QUESTO MOMENTO SONO IN CADUTA LIBERA INDISTINTAMENTE TUTTI I RAPPRESENTANT… - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: AAA spine dorsali dritte cercasi. Sondaggi politici, Ixè: in calo la Lega, crescono Pd e M5S - apavo75 : RT @danieledvpd: Quindi se Renzi propone o avanza idee, lo fa solo per uso strumentale? Quindi anche tutti gli altri politici quando esprim… - infoitinterno : Sondaggi politici TP, favorevoli e contrari all’uscita da UE e Euro sempre più vicini -