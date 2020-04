Somma Vesuviana, Clinica Santa Maria del Pozzo. Il sindaco: 8 nuovi casi positivi (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Abbiamo la notizia di 15 casi positivi presso la Clinica di Santa Maria del Pozzo, dunque 8 nuovi casi”. Questo l’annuncio del sindaco di Somma Vesuviana Di Sarno. “In questo momento – continua Di Sarno 15 casi positivi alla Clinica di Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana. Non sono cittadini di Somma Vesuviana. La situazione ora è questa: 6 guariti, 2 deceduti, 17 sommesi attuali positivi,14 persone in quarantena più ora i 15 casi registrati alla Clinica tra i quali non ci sono sommesi. Attendiamo i risultati sugli altri 350 tamponi”. L'articolo Somma Vesuviana, Clinica Santa Maria del Pozzo. Il sindaco: 8 nuovi casi positivi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - Somma Vesuviana : 12 contagi nella Rsa. Tutti ricoverati al Covid Hospital - nessuno grave

Somma Vesuviana - il Sindaco annuncia 6 casi di Covid-19

Positivo al Covid - era ricoverato in clinica a Somma Vesuviana : scattano i controlli dell’Asl (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Abbiamo la notizia di 15presso ladidel, dunque 8”. Questo l’annuncio deldiDi Sarno. “In questo momento – continua Di Sarno 15alladideldi. Non sono cittadini di. La situazione ora è questa: 6 guariti, 2 deceduti, 17 sommesi attuali,14 persone in quarantena più ora i 15registrati allatra i quali non ci sono sommesi. Attendiamo i risultati sugli altri 350 tamponi”. L'articolodel. Il: 8proviene da Anteprima24.it.

Torrenapoli1 : Napoli Città dallo ZERO a 41 postivi in 3 gg (non sappiamo come e dove) In Provincia di Napoli Rsa (Ischia, Qualia… - Torrenapoli1 : @EnzoPerfetto17 possibile, come possibile che qualche residente a Napoli città fosse ricoverato alla Schiana di Poz… - blastingnewstc : Nuovo #focolaio da #coronavirus in una residenza per anziani di #napoli a #SommaVesuviana ? Il #sindaco… - blastingnewstc : Nuovo #focolaio da #coronavirus in una residenza per anziani di #napoli a #SommaVesuviana ? Il #sindaco… - wam_the : Coronavirus, Napoli: Zero decessi in città. Allarme nelle Rsa, 36 anziani positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana Coronavirus, trasferiti 12 anziani positivi della casa di cura di Somma Vesuviana Il Mattino Coronavirus: a Napoli 14 nuovi contagi ma zero decessi, i guariti salgono a 219

LEGGI ANCHE Coronavirus, trasferiti 12 anziani positivi della casa di cura di Somma Vesuviana In aumento anche i positivi al Covid-19 che sono 874 con un incremento di 14 unità rispetto a ieri.

Focolaio Coronavirus, il sindaco di Somma Vesuviana: «Chi è stato in clinica chiami il medico»

Non si tratterebbe di cittadini sommesi ma stiamo seguendo e monitorando costantemente la situazione». A dirlo è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che aggiunge: «Vigilerò e sarò ...

LEGGI ANCHE Coronavirus, trasferiti 12 anziani positivi della casa di cura di Somma Vesuviana In aumento anche i positivi al Covid-19 che sono 874 con un incremento di 14 unità rispetto a ieri.Non si tratterebbe di cittadini sommesi ma stiamo seguendo e monitorando costantemente la situazione». A dirlo è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che aggiunge: «Vigilerò e sarò ...