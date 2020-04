Snowpiercer: un nuovo trailer della serie (Di giovedì 23 aprile 2020) Snowpiercer arriverà a maggio sugli schermi americani e TNT ha diffuso il nuovo trailer ricco di scene inedite. Snowpiercer ha ora un nuovo trailer che mostra la vita quotidiana a bordo del treno al centro della serie in arrivo il 17 maggio su TNT. Il video mostra infatti la vita quotidiana durante il viaggio infinito a bordo del mezzo di trasporto dove esistono divisioni sociali, ingiustizie e un tentativo di ribellione potenzialmente mortale. Nel filmato spazio a scontri, punizioni, spazi incredibili e molte emozioni. Il pilot di Snowpiercer è stato diretto da Scott Derrickson, già dietro la macchina da presa del film Marvel Doctor Strange. La storia raccontata sullo schermo si svolge a bordo di un treno su ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 aprile 2020)arriverà a maggio sugli schermi americani e TNT ha diffuso ilricco di scene inedite.ha ora unche mostra la vita quotidiana a bordo del treno al centroin arrivo il 17 maggio su TNT. Il video mostra infatti la vita quotidiana durante il viaggio infinito a bordo del mezzo di trasporto dove esistono divisioni sociali, ingiustizie e un tentativo di ribellione potenzialmente mortale. Nel filmato spazio a scontri, punizioni, spazi incredibili e molte emozioni. Il pilot diè stato diretto da Scott Derrickson, già dietro la macchina da presa del film Marvel Doctor Strange. La storia raccontata sullo schermo si svolge a bordo di un treno su ...

uno dei migliori horror del 2020 arriva dal regista spagnolo Galder Gaztelu-Urrutia Munitxa che mette in scena un inferno a più livelli che ricorda un po' il treno dello Snowpiercer di Bong Joon-ho

