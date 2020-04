Sisterhood (Sevgili Geçmiş): Trama e Anticipazioni Della Nuova Soap Opera Turca Estiva! (Di giovedì 23 aprile 2020) Sisterhood: nei palinsesti estivi di Mediaset è prevista una Nuova Soap Turca. Dopo alcune indiscrezioni che prevedevano, in onda su Canale 5, una serie che avesse come protagonista Can Yaman, ora è stato confermato il nome Della Soap che vedremo durante l’estate… L’estate si avvicina e tornano, immancabilmente, anche le Soap turche che Canale 5 da diversi anni si sta occupando di trasmettere. Dopo il successo riscosso da Cherry Season e Bitter Sweet, quest’anno tocca a Sisterhood, in lingua originale Sevgili Geçmiş. Anche se Mediaset aveva inizialmente lasciato intendere che, sulla scia del successo di Can Yaman, avrebbe mandato in onda una Soap in cui lui sarebbe stato presente, ormai la decisione è ricaduta su Sisterhood. Ecco tutti i dettagli. Sisterhood: la Trama Della Soap che sostituirà Erkenci Kus! Fino a poco ... Leggi su uominiedonnenews Sevgili Geçmis arriva su Canale 5 con il titolo Sisterhood : Mediaset punta ancora sulla Turchia

Sisterhood : in arrivo su Canale 5 la fiction turca Sevgili Geçmis

E’ in arrivo la prima produzione turca destinata al prime time di Canale 5. Prossimamente, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà Sevgili Geçmis, che in Italia dovrebbe prendere il titolo di ...

Siamo ormai agli sgoccioli di questa anomala stagione televisiva e sembra proprio che all’orizzonte, almeno per Canale5, ci sia una nuova serie turca, Sevgili Geçmis. In realtà i palinsesti mai come ...

