Sirene di mercato per Fabian Ruiz | muro del Napoli | si punta al rinnovo con clausola

(Di giovedì 23 aprile 2020) ​diin arrivo per. Il centrocampista di proprietà delsecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe nel mirino niente meno che del Barcellona, del Real Madrid e del Manchester City. Dopo una prima parte di stagione difficile e piuttosto deludente, con l'avvento sulla panchina deldi mister Gattuso dopo l'esonero di Ancelotti l'ex centrocampista del Betis si è ripreso e prima che il campionato fosse interrotto per via del Coronavirus era...

passione_inter : Mercato - Inter-Asamoah ai titoli di coda. Sirene turche nel futuro del terzino - - backdoor_pod : Mercato: con @paxer89 parliamo di un obiettivo dell'Olimpia, le sirene che preoccupano il Maccabi, Giedraitis e il… - marinabeccuti : Belotti, alttre sirene dalla Premier League: la ripsosta è uguale - Torinogranatait : Belotti, alttre sirene dalla Premier League: la ripsosta è uguale - SpazioInter : Mercato, sirene inglesi per un nerazzurro: il #Tottenham lo vuole a Londra- -

Ultime Notizie dalla rete : Sirene mercato

Inter Dipendenza

Fabian Ruiz è una delle stelle che meglio s'è messa in luce con Rino Gattuso e anche per questo le sirene delle big di Spagna non si sono placate. Per il centrocampista azzurro il Napoli, però, vuole ...Nell’ultima stagione ha concluso in terza posizione alle spalle di Lokomotiv Novosibirsk e Zenit Kazan (non si sono disputati i playoff, è stata validata la classifica della regular season). Il 31enne ...