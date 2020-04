Sicurezza sul lavoro nella Fase 2, scontro sulle sanzioni alle imprese (Di giovedì 23 aprile 2020) “Ma è un accordo fra le parti o è un decreto vostro?”. La videoconferenza fiume che ha messo di fronti i rappresentanti delle parti sociali e i ministri Nunzia Catalfo e Stefano Patuanelli ha vissuto momenti di tensione. Governo, sindacati e imprese hanno lavorato per tutto il pomeriggio e la serata alla messa a punto del protocollo di Sicurezza sul lavoro in vista della ripartenza. E’ stato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale aggiunto della Uil, a sbottare: “Vi abbiamo sottoposto l’esigenza di un quadro sanzionatorio per le imprese che non rispetteranno i protocolli, non troviamo nulla su quel fronte, a parte la sospensione delle attività”. Uno degli industriali presenti al tavolo ha ironizzato: “Come se non fosse di per sé una risposta adeguata”.I sindacati hanno continuato a battere il tasto ... Leggi su huffingtonpost Sicurezza sul lavoro : incontro Catalfo - Patuanelli e parti sociali

La data cruciale è quella del 4 maggio, anche se non si esclude una ripresa anticipata al 27 aprile per chi può garantire il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. Al centro del “piano Colao ..

Se è vero che i privati - a cui la Regione ha appena concesso di realizzare gli interventi di manutenzione in vista dell'estate - si stanno già attrezzando per ospitare i bagnanti a distanza di ...

